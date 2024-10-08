كوريا تقدم 3 ملايين دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في لبنان

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اعلنت سفارة جمهورية كوريا الجنوبية في لبنان ان "حكومة جمهورية كوريا قدمت مبلغ 3 ملايين دولار أميريكي إلى لبنان استجابة لـ "نداء لبنان العاجل" الذي قدمه مكتب رئيس مجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" .وقالت في بيان:"يهدف هذا الدعم الإنساني الأساسي إلى تخفيف معاناة الأشخاص الذين نزحوا وتأثروا بالنزاع. وتعترف جمهورية كوريا بصمود الشعب اللبناني وتصميمه وتأمل أن يوفر هذا الدعم بعض الراحة لأولئك الذين يواجهون صعوبات نتيجة للأزمة الحالية.وتقف جمهورية كوريا متضامنة مع لبنان وشعبه، وتؤكد من جديد التزامها بدعم الجهود الإنسانية في البلاد. "نعرب عن تعاطفنا العميق مع جميع المتأثرين ونظل ملتزمين بتقديم المساعدة حيث تشتد الحاجة إليها".بالإضافة إلى ذلك، ستعلن الحكومة الكورية عن مساهمتها في "خطة الاستجابة للبنان" لعام 2024 في الوقت الملائم، مما يعزز روح التعاون والدعم الطويل الأمد بينما يمر لبنان في هذه الظروف الصعبة".