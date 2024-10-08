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لبنان
المطران مارون ناصر الجميّل يزور البرتغال لتفقد أبناء الجالية اللبنانية
Lebanon 24
08-10-2024
|
07:47
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يقوم الزائر الرسولي على الموارنة في أوروبا وراعي أبرشية سيدة لبنان للموارنة في باريس سابقاً المطران مارون ناصر الجميّل بزيارة إلى البرتغال لتفقد أبناء الجالية اللبنانية ويحتفل معهم بالذبيحة الإلهية في العاصمة لشبونة، يوم الأحد 13 أكتوبر 2024 في كنيسة سانتا كاتارينا في لشبونة عند الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي.
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وتأتي زيارة المطران الجميل في إطار جولاته الرعوية للجاليات اللبنانية في دول شمال أوروبا وغربها، وذلك بعد انتقاله إلى مقر إقامته الجديد في روما. وأشار المكتب الإعلامي للزيارات الرسولية في أوروبا في بيان، الى أن" زيارة سيادة المطران إلى برشلونة، تحمل أهمية خاصة، حيث ستسمح للمؤمنين المقيمين في البرتغال إعادة التواصل مع تراثهم الليتورجي والروحي. كما تؤكد اهتمام المطران الجميّل العميق تجاه الشتات الماروني وجميع المسيحيين الشرقيين، مع التأكيد على الحضور المستمر للكنيسة المارونية في أوروبا". وأضاف البيان "أن زيارتيً برشلونة والبرتغال هما مجرد بداية لبرنامج رعوي سيمتد إلى دول أوروبية أخرى في الأشهر القادمة، لمرافقة المجتمعات في مسيرتها الإيمانية وتعزيز ارتباطها بالوطن الأم لبنان، كما هو معروف لدى الإنتشار اللبناني من تعلقهم والتزامهم بوطنهم عبر السنين".
شمعون
وتشكل هذه الزيارة، التي تنظمها مجموعة من اللبنانيين المقيمين في البرتغال، خطوة أولية وأساسية في تنظيم شؤون الكنيسة المارونية، وفي حديث للوكالة الوطنية للإعلام، أوضح المهندس مارسال شمعون، الذي هاجر مع عائلته إلى البرتغال في عام 2021، أن "الزيارة ينتظرها اللبنانيون المقيمون في البرتغال منذ زمن بعيد، وتهدف أولا الى الحفاظ على التواصل بين المؤمنيين والكنيسة وتوطيده. لذلك، تشكل زيارة سيادة المطران الجميًل فرصة لتقريب المسافات و الإطلاع على اوضاع الجالية وحاجاتها، ووضع أساسات رعية جديدة في بلد أوروبي جديد اي البرتغال، تحتضن كل اللبنانيين".
أضاف شمعون: "يتضمن برنامج الزيارة لقاءات لسيادة المطران مع أبناء الجالية اللبنانية من جميع الخلفيات والمناطق اللبنانية، مما يعزز الروابط الروحية والجماعية بينهم من جهة، وتعزيز التضامن والتعاون بين أبناء الجالية من جهة أخرى، وايضا لقاءات مع عدد من المسؤولين الدينيين والرسميين في ليشبونة".
الجدير بالذكر أن هذا القداس سيكون القداس الأول الذي يقيمه المطران الجميَل مع اللبنانيين في البرتغال، وسيحضره أفراد من مختلف مكونات المجتمع اللبناني، وخلال الذبيحة الإلهية سترفع الصلوات على نية السلام في لبنان.
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