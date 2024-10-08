الأب إيلي خنيصر عن وضع الطقس: بين تشرين وتشرين صيف ثاني

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نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر تقريره عن وضع الطقس في لبنان والمنطقة ليومَي الأربعاء والخميس 09 و10 تشرين الأول 2024، وجاء فيه:بين تشرين وتشرين صيف ثاني، ولبنان لم يدخل بعد ضمن خط المنخفضات الجوية، انّما اقتصر الوضع خلال الايام الأخيرة على حالات عدم استقرار جوّي سببها منخفضات ضربت تركيا.يُنتظر ان يستمر الطقس الخريفي المعتدل حتى العشرين من الشهر الحالي، مع اجواء مشمسة ودافئة يتخلل الوضع ارتفاعاً بسيطا بدرجات الحرارة في الداخل.هذا، ويتجه الاعصار Melton نحو شمال شرق المكسيك بدرجة خامسة، وقد شدد خبراء الطقس في مركز رصد الاعاصير انه اذا لم يتم إجلاء سكان فلوريدا فقد يتعرض سكان المناطق الوسطى للموت بسبب سرعة الرياح والمد البحري، وارتفاع نسبة المياه الى ثلاثة امتار بخاصة في منطقة Tampa.لم تستيقظ بعد سكان ولاية فلوريدا من كارثة اعصار Helene الذي ضربها منذ حوالي اسبوعين، ففتك بالمناطق الغربية ودمّر منازلها وأغرق مدنها، وها هي اليوم تستعد لوصول Melton الذي يصفه خبراء الطقس بالمدمّر بسبب ارتقائه الى الدرجة الخامسة في خليج المكسيك ووصلت سرعة الرياح في جدار العين الى 355 كم في الساعة، ويُنتظر ان يصل الى ولاية فلوريدا بدرجة رابعة ليتراجع الى الثانية. ويعتبر Melton اقوى اعصار بعد Dorian الذي دمر فلوريدا في السادس من ايلول عام 2019 وكان من الدرجة الخامسة.منذ يوم امس اي السابع من اكتوبر، نزح اكثر من خمسة ملايين شخص نحو المناطق الشمالية، ففرغت محطات الوقود من البنزين والسوبرماركات من المواد الغذائية بسبب الخوف والهلع بعدما اعلن حاكم ولاية فلوريدا بالإجلاء الكبير، مشدداً: من اراد البقاء فليتحمل المسؤولية لأن لن يوجد من ينقذه،بالمقابل، يتجه اعصار Kirk الذي تشكل وسط المحيط الأطلسي نحو غرب اوروبا، ليضرب البرتغال وشمال اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وجنوب بريطانيا حيث من المنتظر ان تشهد تلك المناطق الكثير من السيول والفيضانات وسرعة رياح تتخطى 140كم في الساعة.الحرارة على الساحل: 30 نهاراً و 23 ليلاًفي البقاع: 32 نهاراً و 20 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 26 نهاراً و 18 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 21 نهاراً و 10 ليلاًالرياح: شمالية دافئة بسبب تمدد الكتل الدافئة نحو جنوب تركيا سرعتها 10 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1016hpaالرطوبة: 70% ساحلاحالة البحر : منخفض الموجحرارة المياه 30 درجة.