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لبنان

السفارة التركية في بيروت تصدر بيانا.. اليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
08-10-2024 | 11:21
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اعلنت السفارة التركية في بيان، أنه "سيتم إعادة المواطنين الاتراك إلى وطنهم على متن السفينتين اللتين تحملان مواد الإغاثة (والتي لم تغادر بعد) بعد الانتهاء من مهمتها في لبنان".
واشارت الى أنه "نظرا لأن السفينتين لم تغادرا تركيا بعد، لم يتضح حتى الآن متى ستكونان    جاهزتين للتفريغ وموعد استعدادهما للإقلاع.  ومع ذلك، يُطلب من مواطنينا التواجد في ميناء بيروت بين الساعة 9,00 و12,00 صباح غد، في جناح Seaside  Pavillon  المعروف سابقا باسم "BIEL".
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وقالت: "تُعلمنا إدارة الميناء أن التصوير داخل ميناء بيروت بدون تصريح ممنوع، حيث يلزم الحصول على إذن من الاستخبارات العسكرية والأمن العام.
(الوكالة الوطنية)
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