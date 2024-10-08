Advertisement

لبنان

بالأرقام.. تقرير جديد حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

Lebanon 24
08-10-2024 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1259151-638640130104231388.jpg
Doc-P-1259151-638640130104231388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين، التقرير الرقم 13 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.
وبحسب التقرير، فخلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 137 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9400 إعتداء.
Advertisement

ووفقًا لوزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 36 شهيداً و150 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2119 شهيداً و10019 جريحاً.

ولتاريخه تم فتح 990 مركزاً لاستقبال النازحين منها 781 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، وتم تسجيل 181700 نازح في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.

وتقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

وعن النزوح الى سوريا، سجل الأمن العام من تاريخ 23 أيلول لغاية 8 تشرين الأول، عبور 304897 مواطناً سورياً و 107333 لبنانياً إلى الأراضي السورية.

وأكدت لجنة الطوارئ الوزارية، أنها ستتولى استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين على صعيد المحافظات ضمن آلية واضحة وشفافة حددت في الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:27 | 2024-10-08
14:48 | 2024-10-08
16:48 | 2024-10-08
16:42 | 2024-10-08
16:39 | 2024-10-08
16:16 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24