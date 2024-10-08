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لبنان

بعد هجمات العدو القاتلة.. تحذير عاجل من غوتيريش بشأن لبنان

Lebanon 24
08-10-2024 | 12:37
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء الأوضاع المتدهورة في غزة، مشيرًا إلى أن "الكابوس" الذي تعيشه المنطقة يدخل الآن عامه الثاني بطريقة بشعة.
 
وأكد غوتيريش أنه نقل لرئيس الوزراء الإسرائيلي مخاوفه بشأن مشروع قانون قد يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملها في الأراضي الفلسطينية.
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كما وصف غزة بأنها "في دوامة موت"، مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، وأشار إلى أن الهجمات التي طالت المدنيين في لبنان تهدد استقرار المنطقة بأكملها. (الحرة)

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