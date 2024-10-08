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لبنان

رسالة إسرائيلية عاجلة لسكان حارة حريك و الحدث: للإخلاء فورًا

Lebanon 24
08-10-2024 | 13:41
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وجّه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي إنذارا الى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك والحدث بيروت طالبًا منهم الإخلاء.
 
وكتب عبر حسابه على "أكس":
 
"انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك وحدث بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها.. أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب".
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أضاف:" من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه والمباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500م".
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