واشنطن تعلّق على دعوة "حزب الله" لوقف إطلاق النار: أظهر تراجعه!

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إعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، ان "دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار تُظهر تراجعه".وقالت "الخارجية" الأميركية في بيان: "نرغب في رؤية حل دبلوماسي للقتال في جنوب لبنان لكن نؤيد حق إسرائيل في ضرب بنية حزب الله"، مضيفاً: "لا يزال حزب الله في وضع يمكّنه من شن هجمات ضد إسرائيل".وتابع: "موقفنا هو أن يتكمن اللبنانيون من كسر قبضة حزب الله على مقدرات بلدهم".