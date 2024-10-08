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لبنان

احمد الخير بعد لقاء "الاعتدال" و"لبنان القوي": لتعزيز التضامن الوطني بالتوافق الرئاسي

Lebanon 24
08-10-2024 | 13:59
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 زار وفد من تكتل "الاعتدال الوطني" ضم النواب أحمد الخير، محمد سليمان وسجيع عطية، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في دارته، في حضور النائبين في تكتل "لبنان القوي" جيمي جبور وأسعد درغام.
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وبعد اللقاء، أوضح الخير أن الاجتماع مع تكتل "لبنان القوي" يأتي في سياق جولة تكتل "الاعتدال" الهادفة إلى ملاقاة  كل الجهود الداخلية الهادفة  إلى تعزيز التضامن الوطني، والبناء على المساحات الوطنية المشتركة للوصول إلى التوافق الوطني الذي نحن بأمس الحاجة إليه في هذه المرحلة".

وشدد وفق بيان على أن لقاءات تكتل "الاعتدال" مسعى متجدد لصناعة حل لبناني داخلي يرتكز على المبادرة التي أعلن عنها الرئيسان نجيب ميقاتي ونبيه بري لانتخاب رئيس توافقي، والسعي إلى وقف إطلاق النار وتجديد الالتزام بالقرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني الى الجنوب"، وقال: "اليوم أمام فرصة لاجتراح الحل،  ولا بد من التقاطها، والعمل على تأمين مرشح توافقي، والذهاب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام العام في أقرب فرصة".
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