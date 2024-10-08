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لبنان
بصليات صاروخية.. هذا ما استهدفه "الحزب"
Lebanon 24
08-10-2024
|
15:12
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أعلن الحزب في بيان أنّه قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:35) من مساء يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في أفيفيم بِصلية صاروخية.
وقال في بيان آخر أنّه استهدف تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في يفتاح بِصلية صاروخية.
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