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لبنان

بصليات صاروخية.. هذا ما استهدفه "الحزب"

Lebanon 24
08-10-2024 | 15:12
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أعلن الحزب في بيان أنّه قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:35) من مساء يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في أفيفيم بِصلية صاروخية. 
 
وقال في بيان آخر أنّه استهدف تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في يفتاح بِصلية صاروخية.
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