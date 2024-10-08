حزام ناري إسرائيلي عنيف من الجنوب إلى الضاحية فالبقاع.. إليكم المشهد مساء اليوم

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق عدة في لبنان، من البقاع إلى الضاحية الجنوبية والجنوب.

وطالت الغارات، حسب مندوبة "لبنان24"، بلدات دورس، النبي شيت، الخضر، ومحيط بريتال في البقاع، كما استهدفت بلدات البزالية، عدوس، والعين.

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كما شهدت بلدات حوش بردى، السعيدة، ومقنة هجمات متتالية، إضافة إلى غارات عنيفة على بلدات جنوبية مثل باتوليه، كفردونين، ومعركة، مما أسفر عن وقوع إصابات وسقوط شهداء في باتوليه.



وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت الغارات مناطق حارة حريك، الليلكي، وبرج البراجنة وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي على علو منخفض.



كما أفادت التقارير بقصف مدفعي وقنابل مضيئة فوق بلدة العديسة، إضافة إلى قصف مدفعي على بلدة الخيام.