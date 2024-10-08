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لبنان
حرب المشاغلة أضرّت بلبنان وبالحزب
Lebanon 24
08-10-2024
|
22:33
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كتب معروف الداعوق في" اللواء": ماذا حققت حرب المشاغلة بعد عام من اشعالها؟ أمور كثيرة كشفتها الحرب، اولها الزج بلبنان، بمعزل عن ارادة اكثرية اللبنانيين، والحكومة، في المواجهة العسكرية مع إسرائيل منفردا، وانكفاء سوريا وايران عن المشاركة، ما كشف اكذوبة وحدة المسارات. أولى نتائج هذه الحرب، استمرار الحزب وحلفائه بتعطيل المسار السياسي الداخلي، وربط الحلول السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية، بانتهاء الحرب على غزّة.
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بعد عام من حرب المشاغلة، اصبح لبنان في وضع خطير جدا، في غياب سلطة سياسية متكاملة، يتعرض يوميا لحرب إسرائيلية وعدوان على مدار الساعة، وقرى وبلدات جنوبية مدمرة بالكامل اوجزئيا، واكثر من مليون نازح إلى خارج اراضيهم ومنازلهم، بينما الحلول الديبلوماسية تكاد تكون مقفلة حتى الساعة.
اما بالنسبة لقطاع غزّة، لم تؤد حرب المشاغلة إلى التخفيف او منع قوات الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح القطاع وتدميره وقتل وجرح عشرات الالاف من الفلسطينيين وتهجيرهم من منطقة إلى أخرى، في أكبر حرب إبادة تحصل في القرن الحالي وتحت اعين دول العالم المتحضر وبغطاء اميركي فاضح.
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