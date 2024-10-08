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خاض طلاب لبنان تجربة التعلم عن بعد إبان جائحة كورونا، وهي وإن لم تأت بمردود الحضور المباشر للطلاب في الصفوف، إلا أنها لم تكن بهذا السوء الذي يخافه أولياء الطلاب وأهل المهنة... فهل ستساند وزارة الاتصالات هؤلاء بالانترنت كما فعلت إبان الجائحة؟.أكد وزير الاتصالات جوني القرم أنه سيصار إلى تأمين الإنترنت لطلاب المدارس والأساتذة الذين يبلغ عددهم نحو 330 ألف تلميذ وأستاذ، بطلب من وزارة التربية، وتواصلت وزارة التربية مع شركتي الخليوي "تاتش" و"ألفا" وهيئة "أوجيرو"، وتم البحث في سبل المساهمة في تسهيل التعليم "أونلاين" في الظروف القاهرة التي يعيشها لبنان.بالإضافة إلى ذلك، حددت وزارة التربية الـ IP الخاصة بمنصة "مدرستي" على تطبيق TEAMS لكي تتمكن شركتا الخليوي من إعطاء فرصة الاتصال بالإنترنت من دون تكلفة، في انتظار تحديد أوقات التعليم عن بعد وأرقام الأساتذة والتلاميذ من وزارة التربية. وبمجرد تحديد كل هذه المتطلبات التقنية، فإن شركتي الخليوي تحتاجان إلى نحو 48 ساعة لتشغيل الخدمة.أشار المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، إلى أنه خلال فترة كورونا كان لـ"أوجيرو" تجربة ناجحة، "وسنعمل على تكرارها في هذه الفترة، من ناحية السعات والسرعة". وفي حين أمل وزير التربية أن تكون الخدمة مجانا للتلامذة وللمعلمين، أكد كريدية"استحالة ذلك، باعتبار أنه لا يمكن تحديد أماكن الطلاب لتخصيص الخدمة مجانا لهم. إلا أننا، وإن زدنا السعات والسرعة، لم نرفع الأسعار على المواطنين، بل إننا خفضناها 50% للسعات والسرعة المستحدثة". متى يبدأ التطبيق؟ يوضح كريديةأن "الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وما إن يتخذ حتى تصبح أوجيرو جاهزة للتطبيق فورا".