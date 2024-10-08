Advertisement

لبنان

الطلاب يستعيدون تجربة كورونا في التعلم عن بعد.. شركتا الخليوي و"أوجيرو" تؤمن الإنترنت بأسعار مناسبة

Lebanon 24
08-10-2024 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1259293-638640494742307945.jpg
Doc-P-1259293-638640494742307945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خاض طلاب لبنان تجربة التعلم عن بعد إبان جائحة كورونا، وهي وإن لم تأت بمردود الحضور المباشر للطلاب في الصفوف، إلا أنها لم تكن بهذا السوء الذي يخافه أولياء الطلاب وأهل المهنة... فهل ستساند وزارة الاتصالات هؤلاء بالانترنت كما فعلت إبان الجائحة؟.
Advertisement
أكد وزير الاتصالات جوني القرم أنه سيصار إلى تأمين الإنترنت لطلاب المدارس والأساتذة الذين يبلغ عددهم نحو 330 ألف تلميذ وأستاذ، بطلب من وزارة التربية، وتواصلت وزارة التربية مع شركتي الخليوي "تاتش" و"ألفا" وهيئة "أوجيرو"، وتم البحث في سبل المساهمة في تسهيل التعليم "أونلاين" في الظروف القاهرة التي يعيشها لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، حددت وزارة التربية الـ IP الخاصة بمنصة "مدرستي" على تطبيق TEAMS  لكي تتمكن شركتا الخليوي من إعطاء فرصة الاتصال بالإنترنت من دون تكلفة، في انتظار تحديد أوقات التعليم عن بعد وأرقام الأساتذة والتلاميذ من وزارة التربية. وبمجرد تحديد كل هذه المتطلبات التقنية، فإن شركتي الخليوي تحتاجان إلى نحو 48 ساعة لتشغيل الخدمة.
أشار المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، إلى أنه خلال فترة كورونا كان لـ"أوجيرو" تجربة ناجحة، "وسنعمل على تكرارها في هذه الفترة، من ناحية السعات والسرعة". وفي حين أمل وزير التربية أن تكون الخدمة مجانا للتلامذة وللمعلمين، أكد كريدية"استحالة ذلك، باعتبار أنه لا يمكن تحديد أماكن الطلاب لتخصيص الخدمة مجانا لهم. إلا أننا، وإن زدنا السعات والسرعة، لم نرفع الأسعار على المواطنين، بل إننا خفضناها 50% للسعات والسرعة المستحدثة". متى يبدأ التطبيق؟ يوضح كريديةأن "الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وما إن يتخذ حتى تصبح أوجيرو جاهزة للتطبيق فورا".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-10-09
05:11 | 2024-10-09
05:03 | 2024-10-09
05:00 | 2024-10-09
04:50 | 2024-10-09
04:48 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24