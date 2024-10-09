مقترح جديد لوقف اطلاق النار على طاولة البحث.. لبنان مفصول عن غزة

Advertisement

أفادت القناة 12 الاسرائيلية بأن واشنطن ودول عربية تناقش مع طهران مقترحا لوقف إطلاق النار على كل الجبهات باستثناء غزة، مشيرة الى أن "وقف إطلاق النار سيكون مشروطا بانسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية قرب الحدود".وقال مسؤول إسرائيلي للقناة 12: "نحن في موقع قوة ووقف النار سيكون بشروطنا".