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لبنان

مقترح جديد لوقف اطلاق النار على طاولة البحث.. لبنان مفصول عن غزة

Lebanon 24
09-10-2024 | 00:43
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أفادت القناة 12 الاسرائيلية بأن واشنطن ودول عربية تناقش مع طهران مقترحا لوقف إطلاق النار على كل الجبهات باستثناء غزة، مشيرة الى أن "وقف إطلاق النار سيكون مشروطا بانسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية قرب الحدود".
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وقال مسؤول إسرائيلي للقناة 12: "نحن في موقع قوة ووقف النار سيكون بشروطنا".
 
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