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لبنان

العودة الى الاقتراح الاول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-10-2024 | 01:15
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من الواضح أن المبادرات السياسية والديبلوماسية لوقف اطلاق النار في لبنان لم تنضج بعد، ولا تزال الحرب بحاجة الى مزيد من الوقت وربما التصعيد من اجل الوصول الى حلول مرضية لكل الاطراف.
وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض المؤشرات توحي بأن الاقتراح الاول الذي كان قد وافق عليه الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله والذي يقوم على هدنة لمدة ثلاثة اسابيع، عاد الى الواجهة من دون البحث في التفاصيل.
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وتقول المصادر ان الحديث اليوم عن حل سريع غير منطقي بل ان الاسابيع المقبلة هي التي ستسمح بالوصول الى اتفاق خصوصا بعد بدء توسع العملية البرية ومعرفة احجام وقدرات الاطراف.


المصدر: لبنان 24

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