غادة عون: افعلوا اي شيء لإنقاذ البلد

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "إكس": "صرخة لإنقاذ لبنان، صرخة الى كل مسؤول حزبي او أمني، الى كل نائب، الى كل وزير افعلوا اي شيء لإنقاذ البلد. أي نفع ستجنيه القضية الفلسطينية اذا اصبح لبنان غزة ثانية. أرجوكم افعلوا اي شيء. انها دوامة عنف جهنمية لا تنتهي الا بمزيد من الدمار والخراب والشهداء والضحايا. أرجوكم رحمة بالعائلات التي انقرضت وصفيت، رحمة بالأطفال المشردين. رحمة بالامهات المجروحة قلوبهن. رحمة بالشباب الذين تشوهوا. أوقفوا بأي طريقة هذا المسلسل الجهنمي من الموت والقتل والدمار. صحيح امامنا عدو شرس وبلا رحمة، لكن الرد الفعال عليه لن يكون بمزيد من القتل والدمار، هذا ما يريده بالذات هذا العدو، تخريب البلد وقتل أبنائه. لماذا لا يجتمع كل النواب الان في المجلس ولا يخرجوا الا بمسودة حل. أرجوكم ،أرجوكم انقذوا لبنان، والا سيحكم عليكم التاريخ الى الابد، انكم وامام هول مأساة احضار وطن لم تفعلوا اي شيء".

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