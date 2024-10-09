مدير مستشفى عبد الله الراسي الحكومي اعلن توسعة قسم غسيل الكلى خلال أيام

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عقد مدير مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا - عكار الدكتور محمد خضرين اجتماعا مع الطاقم الصحي والاداري في المستشفى، واعلن "الاتجاه في الايام المقبلة الى توسعة قسم غسيل الكلى الذي يواجه ضغطا كبيرا من المرضى النازحين"، مشيرا الى ان "المرضى يأخذون كل الرعاية والاهتمام على نفقة وزارة الصحة باهتمام ودعم وتوجيه من الوزير فراس الابيض"، لافتا الى ان "المستشفى استقبل حالات عدة من الجرحى النازحين واجريت لكثر منهم العمليات الجراحية المطلوبة ومختلف اقسام المستشفى فيه مرضى".واشار الى "ان الوزارة تتكفل بالحالات المرضية العادية بكلفة 80٪ ؜على نفقتها، وما تبقى تتكفل بها بعض الجمعيات او الاهالي"، منوها بـ"الجهد الكبير الذي يقوم به الطاقم الطبي والتمريضي والاداري في المستشفى في مواكبة هذا الظرف الاستثنائي"، شاكرا لوزير الصحة "التواصل الدائم".