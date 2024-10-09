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لبنان

رسالة من كلاس الى المتطوعين في حملة "بيتي بيتك"

Lebanon 24
09-10-2024 | 03:17
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وجه وزير الشباب والرياضة جورج كلاس رسالة إلى الشباب والشابات المتطوعين في حملة "بيتي بيتك" مع الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب، جاء فيها: "اتوجه اليكم من خلال الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب بوقفة تقدير  وفخر لما تقومون به من جهود استثنائية لخدمة اهلنا، و التضامن معهم في هذا الوضع الاستثنائي والدقيق الذي يمر ّفيه الوطن. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز، أن أشهد هذا التفاني والالتزام الذي تبذلونه في سبيل خدمة مجتمعنا من خلال مشاركتكم الفعّالة في حملة بيتي بيتك. هذه المبادرة الإنسانية الرائدة التي يتعهدها الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة، تجسِّد اليوم أسمى معاني التضامن والعطاء والتضحيات، في وقتٍ نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى هذه القيم الإنسانية والوطنية التي تمثلونها بعملكم التطوعي ورسالتكم التضامنية".
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وقال:"إن استجابتكم السريعة والمتفانية لمواجهة التحديات التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي المتمادي تدميرا وقتلا إباديا على لبنان،  تعكس الروح الحقيقية لأجيالنا الشابة، التي تشكل العمود الفقري في كل مسعى حضاري وإنساني نبيل.  ان حملة بيتي بيتك ليست مجرد عمل تطوعي، بل هي رسالة تضامن ومحبة رائدة، تقدمون من خلالها يد العون لاهلنا الذين اضطرّوا لترك بيوتهم وبلداتهم وارضهم، من خلال توفير الاستضافة الكريمة والإسكان الموقت وتقديم  المساعدات والحاجات الضرورية اللازمة، ودعمهم الصحي والنفسي".

وتابع: "ما يميز هذه الحملة، أنها بفضل جهود قيادة الاتحاد ومنسقيها المنتشرين في كل أنحاء لبنان مع مجموعات الشباب، انها حضرت منذ اليوم الأول لبدء النزوح الاضطراري، ما يبرز استعدادكم وجاهزيتكم المعتبرة في تقديم المساعدة العاجلة للأسر المتضررة ومساعدتهم لتجاوز  هذه الأزمة. ان تواجدكم  الميداني المستمر وتعاطفكم مع المحتاجين، هو أبلغ تعبير عن روح المواطنة والمسؤولية الاجتماعية التي تتحلون بها. وفي هذا الإطار، لا يمكننا إلا أن نُدين بقوة الاعتداءات المجزرية الإسرائيلية المستمرة، التي هي جرائم موصوفة ضد الإنسانية، وتستهدف المدنيين الأبرياء وتدمّر  البلدات وتقتل الأبرياء وتشرد الاهالي وتعطل الحياة المجتمعية والاقتصادية ".

وختم: "أدعوكم الى مواصلة هذه الجهود المباركة، فأنتم الأمل و عليكم بناء المستقبل بثقة وثبات. وبفضل تفانيكم وتعاونكم مع الجهات المعنية، سنتمكن من التغلب على هذه المحنة وتقديم المساعدة لأبناء وطننا بأقصى درجات الكفاءة والإخلاص. تحية لجهودكم وادامكم الله ذخراً للبنان، وعنواناً للتكافل والتضامن الإنساني، وفقكم الله وسدد خطاكم".
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