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لبنان

بيان مهمّ من الأمن العام بشأن عاملات الخدمة المنزلية.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
09-10-2024 | 04:42
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أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه أنه "ونظراً للظروف الإستثنائية السائدة التي تحول دون تمكن أصحاب العلاقة من الإستحصال على إجازات عمل، وبعد التنسيق مع وزارة العمل، تعلن المديرية عن قبول طلبات منح وتجديد الإقامة السنوية لعاملات الخدمة المنزلية – من الفئة الرابعة حصراً دون ضم إجازة عمل صالحة".
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وأضاف البيان: "تقبل الطلبات المشار اليها أعلاه لدى دائرة العلاقات العامة أو المراكز الإقليمية التابعة للمديرية العامة للأمن العام. يعمل بهذا التدبير بصورة استثنائية ومؤقتة حتى اشعار آخر".
 
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