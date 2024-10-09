Advertisement

لبنان

قبل إغتيال نصرالله.. زعيم المعارضة الإسرائيليّة يكشف ما قالته أميركا له

Lebanon 24
09-10-2024 | 05:03
A-
A+
Doc-P-1259480-638640722463329023.jpg
Doc-P-1259480-638640722463329023.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت "القناة الـ12 الإسرائيلية"، أنّ زعيم المعارضة الإسرائيليّ يائير لابيد قال إنّ الولايات المتحدة أبلغته قبل اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أنّها أبرمت مع رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو إتّفاقاً لوقف إطلاق نار في لبنان.
Advertisement
 
 
وأشار لابيد إلى أنّ إتّفاق وقف إطلاق النار كانت مدّته 3 أسابيع.
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:53 | 2024-10-09
08:33 | 2024-10-09
08:23 | 2024-10-09
08:12 | 2024-10-09
08:09 | 2024-10-09
08:07 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24