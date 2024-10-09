قبل إغتيال نصرالله.. زعيم المعارضة الإسرائيليّة يكشف ما قالته أميركا له

كشفت "القناة الـ12 الإسرائيلية"، أنّ زعيم المعارضة الإسرائيليّ يائير لابيد قال إنّ الولايات المتحدة أبلغته قبل اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أنّها أبرمت مع رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو إتّفاقاً لوقف إطلاق نار في لبنان.

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وأشار لابيد إلى أنّ إتّفاق وقف إطلاق النار كانت مدّته 3 أسابيع.