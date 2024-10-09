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لبنان

نقل العائلات النازحة في زحلة إلى مبنى الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
09-10-2024 | 05:21
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باشراف ومتابعة من محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة وبعد التنسيق مع وزير التربية عباس الحلبي، ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، والمديرية الاقليمية لأمن الدولة في البقاع وقيادة منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، تم نقل العائلات النازحة الموجودة في الحدائق العامة لمدينة زحلة، وفي باحة كنيسة مار شربل الى مبنى الجامعة اللبنانية كلية الحقوق في زحلة.
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كما قامت المديرية الإقليمية لأمن الدولة في البقاع بالتدقيق في اوراق النازحين اللبنانيين، كما تم تأمين جميع النازحين السوريين الذين كانوا في المحلة أيضا إلى اماكن أكثر امنا لهم ولعائلاتهم.
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