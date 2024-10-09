نواب "الاعتدال الوطني" في معراب

يلتقي رئيس حزب" القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب نواب تكتل "الاعتدال الوطني": أحمد الخير، سجيع عطيه ووليد البعريني، في حضور نواب تكتل "الجمهورية القوية " غسّان حاصباني ، فادي كرم والياس خوري.

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