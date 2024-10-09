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لبنان

نواب "الاعتدال الوطني" في معراب

Lebanon 24
09-10-2024 | 05:39
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يلتقي رئيس حزب" القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب نواب تكتل "الاعتدال الوطني": أحمد الخير، سجيع عطيه ووليد البعريني، في حضور نواب تكتل "الجمهورية القوية " غسّان حاصباني ، فادي كرم  والياس خوري.
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