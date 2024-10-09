خلال 24 ساعة.. أرقام تكشف حصيلة هجمات إسرائيل في لبنان وغزّة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مهاجمة أكثر من 230 هدفا خلال 24 ساعة في كل من لبنان وغزة.



وزعم المتحدث باسم الجيش إفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "تليغرام" بأن "الجيش نجح في القضاء على عدد من عناصر حزب الله في جنوب لبنان فضلاً عن قصف منصات لإطلاق الصواريخ ووسائل قتالية مختلفة منها الصواريخ المضادة للدروع".

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وأضاف أدرعي ان الجيش يواصل عملياته في قطاع غزة، لافتا إلى القضاء على عدد من أفراد الفصائل المقاتلة في القطاع من خلال الاشتباكات والقصف الجوي. وزعم المتحدث باسم الجيش إفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "تليغرام" بأن "الجيش نجح في القضاء على عدد من عناصر حزب الله في جنوب لبنان فضلاً عن قصف منصات لإطلاق الصواريخ ووسائل قتالية مختلفة منها الصواريخ المضادة للدروع".وأضاف أدرعي ان الجيش يواصل عملياته في قطاع غزة، لافتا إلى القضاء على عدد من أفراد الفصائل المقاتلة في القطاع من خلال الاشتباكات والقصف الجوي.

وذكر أنه تم العثور في غزة على "وسائل قتالية بما في ذلك القنابل اليدوية والبنادق من طراز كلاشينكوف ودمرت بنى تحتية ومنصات لإطلاق القذائف الصاروخية التي كانت معبأة وجاهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل".



وتابع: "كما هاجم سلاح الجو حوالى 185 هدفا لحزب الله في لبنان، ونحو 45 هدفاً لحماس في قطاع غزة، بما في ذلك خلايا العناصر والبنى التحتية العسكرية والمباني العسكرية ومواقع الاستطلاع ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية ومخازن الأسلحة".



وشدد على أن قوات الجيش "مستعدة هجومياً ودفاعياً على الجبهات كافة".