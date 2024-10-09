عن تنظيف مجاري المياه.. توضيح من وزارة الاشغال

أعلنت وزارة الاشغال العامة في بيان، "أن ورش متعهدي أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات التي تقع ضمن صلاحيات الوزارة، تواصل اعمالها المستمرة في مختلف المناطق اللبنانية استعدادا لموسم الأمطار".

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وقالت:"لم تعتد الوزارة على تقاذف المسؤوليات، إنما المطلوب من كل الوزارات والجهات المعنية ضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم ضمن إطار تكاملي، إضافة إلى المواطنين أيضا، فهذا كله سيؤدي إلى التخفيف من أية أضرار في موسم الأمطار المقبل، وبالتالي فإن التعاون بين الجميع هو أمر أساسي، وان ورش المتعهدين ستستمر في أشغال التعزيل والتنظيف لمجاري تصريف المياه على الأوتوسترادات".