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لبنان
"تجمع اللجان" دان استهداف المركز التربوي لـ "مؤسسة عامل"
Lebanon 24
09-10-2024
|
06:31
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رأى "تجمع اللجان والروابط الشعبية" في بيان أنه " في اطار المخطط التدميري الواسع الذي ينفذه جيش العدو ضد لبنان، مجتمعاً ومقاومة ومؤسسات أهلية عاملة في خدمة الانسان، واستكمالاً لجرائمه في غزة وعموم فلسطين ضد المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية، عمد الطيران الى استهداف المركز التربوي لمؤسسة عامل الدولية الذي يؤدي دعماً وخدماً لـ 400 طفل وطفلة في الجنوب اللبناني، على نحو يؤكد أن الحرب العدوانية على لبنان، كما على فلسطين، لا تستهدف المواقع القتالية فحسب، بل أيضاً مؤسسات العمل الإنساني على اختلافها والتي بلغ عدد الشهداء المتطوعين فيها اكثر من مئة شهيد وشهيدة".
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واعتبر أن "الحرب المتوحشة التي يخوضها العدو ضد مؤسسات العمل الإنساني في جنوب لبنان، والبقاع، والضاحية الجنوبية، هو عدوان على أبسط القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وهو دليل على ان هذا العدو لا يميّز في عدوانه بين مقاوم يحمل السلاح، وبين طبيب ومسعف ومتطوع في الدفاع المدني، كما يؤكد هذا العدوان ان منظمات المجتمع المدني الحقيقية هي تلك التي تتواجد بين أبناء الشعب اللبناني في لحظات صعبة كهذه اللحظات، وان على الدولة كالمجتمع العمل على دعم هذه المؤسسات العاملة رغم إمكاناتها الأقل من محدودة في خدمة الانسان في لبنان".
ورأى أن "المعركة الصحية والاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من المعركة الميدانية التي يحقق فيها أبطالنا إنجازات هامة ومن المعركة السياسية والإعلامية التي لها ادواتها ومنابرها التي نعتز بدوره، وبالتالي المطلوب من كل القادرين في لبنان وخارجه أن يسهموا في توفير الدعم للإنسان في لبنان لمواجهة المصاعب التي خلفتها الحرب العدوانية عليه". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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