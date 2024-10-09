حصيلة أوليّة... كم بلغ عدد الشهداء والجرحى في "غارة الوردانية"؟



علم "لبنان 24" أنّ مُدير ثانوية المروانية علي شلهوب استشهد مع زوجته في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة الوردانية في الشوف، فيما حالة نجله خطيرة.

إلى ذلك، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على بلدة الوردانية أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح.