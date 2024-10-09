إشتباكات مع الجيش الإسرائيليّ... إليكم هذه البيانات الجديدة من "حزب الله"

كذلك، أعلن "الحزب" أنّه "أثناء محاولة قوات العدوّ الإسرائيلي التقدم إلى ميس الجبل من عدة أماكن، استهدفها عناصره بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية"، وأشار إلى أنّ "الاشتباكات ما زالت مستمرة".

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أفاد "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل إلى منطقة اللبونة بصلية صاروخية كبيرة، كما استهدف منطقة زوفولون بصلية صاروخية كبيرة".