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لبنان

دعما للصحافيين المتضررين.. نقابة المحررين أطلقت حملة لتمكينهم من الاستمرار

Lebanon 24
09-10-2024 | 07:43
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اعلنت  نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان انه" دعماً للصحافيين المنتسبين إليها الذين تهدمّت منازلهم كليّاً وتضرّرت سياراتهم، ونزحوا الى مناطق بعيدة من أماكن سكنهم وما يكبدهم ذلك من نفقات لا قدرة لهم على تحمل اعبائها في ظلّ أوضاع متفجرّة قد يطول أمدها، قررّت إطلاق حملة دعم لتمكينهم من الاستمرار في عملهم وتعويض ما أمكن  الاضرار التي منيوا بها. وهي عمدت من أجل ذلك الى فتح حسابات "فريش" خاصة مفتوحة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي واليورو في فرنسبنك لتكون في متناول الراغبين في تقديم الدعم لهم. وهي كالآتي:
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1- ليرة لبنانية: 0123LBP1519029594001
2- دولار اميركي: 0123USD1519029594001
3-  يورو: 0123EUR1519029594001 
أضاف البيان:" بامكان الراغبين في المساعدة تقديم الدعم المادي المباشر في مقّر النقابة طوال ايام العمل الاسبوعي ضمن الدوام الرسمي.
وستقوم النقابة بتقديم المساعدات حال توافرها وفق معايير واولويات واضحة ومحددة تعتمد أقصى معايير الشفافية، والتزام أصول التدقيق المالي اللازم". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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