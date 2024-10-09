كلاس زار مراكز الاستضافة في بكفيا وضهور الشوير

بتوجيه من الرئيس نجيب ميقاتي زار الوزير جورج كلاس بلدية بكفيا وعقد اجتماعا مع رئيسة البلدية نيكول الجميّل وزارا مراكز الاستضافة في البلدة واطلع الوزير على اوضاع الاهالي مثنياً على الاجراءات المتخذة من قبل هيئة الطوارئ والعمل الميداني الاجتماعي والإغاثي والصحي الذي تقوم به البلدية وخلية الأزمة التي تهتم بعملية الرعاية و تقديم المساعدات اللازمة للعائلات.

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و التقى كلاس الاهالي النازحين واكد لهم اهتمام الحكومة بالأوضاع الاستثنائية التي يمرون فيها، مشددا على حسن الاستضافة وتقديم الخدمات بما يحفظ كرامة المواطنين ويوفر لهم الحماية الاجتماعية اللازمة.



واتصل كلاس بنائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب ، وزار بلدية ضهور الشوير وعقد اجتماعا مع رئيس البلدية حبيب مجاعص وقاما بجولة على مراكز الاستضافة والتقيا الاهالي واطلعا على أوضاعهم وظروف إقامتهم وأحوالهم الاجتماعية.

واعتبر كلاس ان التنظيم الاغاثي المتبع من قبل بلديتي بكفيا و ضهور الشوير، بالتنسيق مع هيئة الطوارئ والكوارث والمحافظ القاضي محمد مكاوي والقائممقام السيدة مارلين حداد، هو تنظيم نموذجي متكامل، يراعي كل الظروف الاجتماعية والتربوية الواجب اتخاذها في الظروف الراهنة، مقدرا الجهود التنظيمية والتنسيقية التي يقوم بها الوزير ناصر ياسين.