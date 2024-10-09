هذه هي حقيقة السلاح في بعض مراكز النزوح

قال مصدر أمني إن اعدادا كبيرة من التبليغات والشكاوى والتقارير وردت إلى المراز الأمنية تفيد بأن عددا من مراكز النزوح، وخاصةً في بيروت الكبرى، وساحل المتن ومعظم مناطق جبل لبنان تحتوي على كم كبير من السلاح الفردي، بعضه مخفي في الحقائب والسيارات وبعضه ظاهر مع الشباب والرجال داخل مراكز الإيواء وعلى أبواب المدارس.

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المصدر الأمني يؤكد أن لا قلق أبداً من هذا السلاح لأن القسم الأكبر منه مرخص، وهو السلاح الفردي للنازحين وإصطحبوه معهم من منازلهم التي نزحوا منها.

واشار الى ان عددا كبيرا من رؤساء هذه المراكز أبلغ الأجهزة الأمنية بوجود هذا السلاح، كما أن رؤساء البلديات لديهم علم وينسقون بكل جدية مع الأجهزة الأمنية حياله، ولكن حتى الساعة لم يشكل هذا السلاح أي إشكال بإستثناء ما حصل بين النازحين في ثانوية سن الفيل وفي أحد الأديرة في مرجعيون، إلا أن القوى الأمنية حلت الإشكالات فوراً.