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لبنان

إسرائيل تستهدف مركزًا للدفاع المدني في الجنوب.. وسقوط شهداء

Lebanon 24
09-10-2024 | 08:42
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استهدف طيران العدو الإسرائيلي مركزا تطوعيا للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في وادي جيلو، مما ادى الى استشهاد مسعفين واصابة عدد اخر .

كما استهدف بلدتي مجدل سلم و قلاويه. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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