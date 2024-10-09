إسرائيل تستهدف مركزًا للدفاع المدني في الجنوب.. وسقوط شهداء

استهدف طيران العدو الإسرائيلي مركزا تطوعيا للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في وادي جيلو، مما ادى الى استشهاد مسعفين واصابة عدد اخر .



كما استهدف بلدتي مجدل سلم و قلاويه. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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