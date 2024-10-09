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لبنان

جلسة لمجلس الأمن غدا لدرس الوضع في لبنان

Lebanon 24
09-10-2024 | 08:51
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يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة لدرس الوضع في لبنان بدعوة من فرنسا.
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