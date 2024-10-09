حاصباني: ننفي وجود مسلحين في منطقة الصيفي

كتب النائب غسان حاصباني عبر حسابه على "أكس":" بعد التدقيق والمتابعة مع الجهات الأمنية والأهالي، ننفي وجود مسلحين في منطقة الصيفي، لا من قبل نازحين ولا من غيرهم، ومخابرات الجيش في المنطقة تتابع الوضع على الأرض بشكل ناجح ودائم في منطقة الأشرفية لتأمين الاستقرار الأمني والأمان".

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