كم بلغ عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيليّ على لبنان؟



- جبل لبنان: 4 جرحى

- جنوب لبنان: 12 شهيدا و 37 جريحا

Advertisement - النبطية: شهيدان و 34 جريحا

- البقاع: 7 شهداء و 3 جرحى

- بعلبك الهرمل: شهيد وجريحان



وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:- جبل لبنان: 4 جرحى- جنوب لبنان: 12 شهيدا و 37 جريحا- النبطية: شهيدان و 34 جريحا- البقاع: 7 شهداء و 3 جرحى- بعلبك الهرمل: شهيد وجريحانوهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس:

22 شهيدا وإصابة 80 بجروح.



بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2141، والجرحى إلى 10099.