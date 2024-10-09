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لبنان

عبر البحر... دولة تبدأ بإجلاء مواطنيها في لبنان

Lebanon 24
09-10-2024 | 10:52
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أعلنت السفارة التركيّة في لبنان، أنّها بدأت عمليات إجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة لبنان عن طريق البحر.
 
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
 
 
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