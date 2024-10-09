تصريحٌ لافت من بري.. ماذا قال عن مفاوضات وقف الحرب وتفويض "حزب الله" له؟

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وأشار بري إلى أن الموقف اللبناني لا يزال متمسكاً بالثوابت التي أُقرت خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس حزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط. ولخص المواقف الدولية من مساعي وقف الحرب قائلاً: "الفرنسيون ما زالوا معنا في الموقف، وكذلك البريطانيون. أما الأميركيون فيقولون إنهم معنا، لكنهم لا يفعلون شيئاً لوقف العدوان".وأكّد بري الذي يلعب دوراً مركزياً في مساعي وقف النار، أن التفويض الذي تحدث عنه نائب الأمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم "ليس جديداً، ولا يغير شيئاً"، وقال: "في حرب عام 2006 كنت أتولى التفاوض السياسي، واليوم أفعل الشيء نفسه"، نافياً ما يتردد عن "رفضه التفويض".ولفت إلى أن الوضع المستجد لدى "حزب الله" بعد الحرب "يعوق حراك مسؤوليه، وبالتالي يزيد من المسؤولية" الملقاة على عاتقه. وأشار إلى أنه يعوّل على جلسة مجلس الأمن المرتقبة (الخميس) وما إذا كان سيصدر عنها شيء بخصوص لبنان، "باعتبار أن الملف سيكون حاضراً هناك"، عادّاً أن هذه الجلسة "ستحمل مؤشرات على مسار الحراك السياسي". (الشرق الأوسط)