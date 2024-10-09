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لبنان

"لمعالجة القضايا العالقة".. غوتيريش: أواصل تشجيع الجهات الفاعلة اللبنانية

Lebanon 24
09-10-2024 | 11:28
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رحب الأمن العام للأم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقرار مجلس الوزراء بزيادة عدد القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية.
 
كما أكد غوتيريش، أهمية زيادة الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات الأمن الحكومية من أجل استقرار لبنان، وقال: "أواصل تشجيع الجهات الفاعلة اللبنانية على تنشيط الجهود لإقامة حوار وطني شامل لمعالجة القضايا العالقة".
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