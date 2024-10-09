ريفي: حدّدنا وصفة إجماليّة لكلّ الخطوات المطلوبة لانتخاب رئيس

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تابع:" عيشنا المشترك هو ما يميّزنا وعلينا أن نستفيد من تضامننا لإعادة النازحين إلى منازلهم آمنين عبر حلول إنقاذيّة وبلدنا تعدّدي ولن يتمكّن أي فريق من فرض الرأي الذي يريده".وأشار ريفي إلى أنّه "حدّدنا وصفة إجماليّة لكلّ الخطوات المطلوبة لانتخاب رئيس ونحن في وضع دقيق ومسؤولون عن كلّ مواطن لبناني ومنازلنا مفتوحة للجميع"، معتبراً أنّ ""حزب الله" لا يقاتل من أجل فلسطين إنّما من أجل إيران وأكبر دليل على ذلك هو ما قاله وزير الخارجيّة الإيرانيّة عندما زار لبنان". (أم تي في)