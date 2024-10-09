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لبنان

ريفي: حدّدنا وصفة إجماليّة لكلّ الخطوات المطلوبة لانتخاب رئيس

Lebanon 24
09-10-2024 | 11:18
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أكّد النائب أشرف ريفي، اليوم الأربعاء أنّنا "نمرّ بلحظة تاريخيّة وعلينا الإستفادة منها من أجل إيجاد حلول إنقاذيّة وسياديّة انطلاقاً من تطبيق الطائف وانتخاب رئيس".

تابع:" عيشنا المشترك هو ما يميّزنا وعلينا أن نستفيد من تضامننا لإعادة النازحين إلى منازلهم آمنين عبر حلول إنقاذيّة وبلدنا تعدّدي ولن يتمكّن أي فريق من فرض الرأي الذي يريده".
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وأشار ريفي إلى أنّه "حدّدنا وصفة إجماليّة لكلّ الخطوات المطلوبة لانتخاب رئيس ونحن في وضع دقيق ومسؤولون عن كلّ مواطن لبناني ومنازلنا مفتوحة للجميع"، معتبراً أنّ ""حزب الله" لا يقاتل من أجل فلسطين إنّما من أجل إيران وأكبر دليل على ذلك هو ما قاله وزير الخارجيّة الإيرانيّة عندما زار لبنان". (أم تي في)
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