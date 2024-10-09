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لبنان

بغارة أحدثت حفرة كبيرة.. العدو الإسرائيلي يقطع هذا الطريق!

Lebanon 24
09-10-2024 | 11:56
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قطع العدو الإسرائيلي طريق عين عطا - شبعا، عند مفرق المطلالة بغارة أحدثت حفرة كبيرة حالت دون عبور السيارات بالاتجاهين، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
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