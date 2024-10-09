بغارة أحدثت حفرة كبيرة.. العدو الإسرائيلي يقطع هذا الطريق!

قطع العدو الإسرائيلي طريق عين عطا - شبعا، عند مفرق المطلالة بغارة أحدثت حفرة كبيرة حالت دون عبور السيارات بالاتجاهين، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

Advertisement