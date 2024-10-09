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لبنان

تقرير جديد حول الاوضاع والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
09-10-2024 | 12:44
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وزعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع التقرير رقم 14 حول الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والوضع الراهن. التفاصيل في الصور أدناه:
 
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