شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!

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وكشفت القناة 12 أن يهوشع تارتكوفسكي، يحمل الجنسيتين الأميركية والبريطانية بجانب الإسرائيلية، وأنه دخل لبنان بصفة صحافي، فيما ناشدت عائلته السلطات في لندن وواشنطن المساعدة في إطلاق سراحه.أوضحت القناة أن تارتكوفسكي وصل إلى لبنان قبل أسبوعين، وأنه أقام في فندق موفنبيك بيروت، وأشارت إلى أن البحث على الإنترنت يُظهر مقالتين فقط باسمه منشورتين على أحد المواقع الإسرائيلية.وبحسب وسائل إعلام، فإن تارتكوفسكي دخل إلى لبنان رفقة صحافيين آخرين، قالوا إنه كان غريبا بعض الشيء، فيما أشار موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إلى الحظر المفروض على الإسرائيليين من الدخول إلى لبنان بموجب القانون في البلدين.وقالت صديقته آرون روز إنه "حصل على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات الأميركية المرموقة، لكنه كان غريبا بعض الشيء"، موضحة أنه كان يبدل مواقفه بشكل مستمر، وأنه "كان دائما يغير حسابه على موقع فيسبوك".وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، فإن تارتكوفسكي، 42 عاما، ولد في الولايات المتحدة وتخرج من جامعة براون الأميركية ويعمل كصحافي في صحيفة Zo Daregh.وقال صديق آخر له إنه "كتب مقالات ضد تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) وضد الاستيطان، لكنه فجأة كتب لصالح تجنيد الحريديم".