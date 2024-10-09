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لبنان

عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!

Lebanon 24
09-10-2024 | 13:46
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ذكرت قناة "المنار"، اليوم الأربعاء، إنه خلال عمليات التصدي لمحاولات التوغل الاسرائيلي على بلدة ميس الجبل اليوم، أطلق "حزب الله" بإتجاه قوات العدو الإسرائيلي أكثر من 300 مقذوف توزعوا بين الصواريخ والقذائف المدفعية.
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وذكرت القناة أنّ "هذا الرقم هو مؤشر على الجهوزية والكثافة النارية التي استخدمتها المقاومة والحقت اصابات في صفوف العدو رغم الكم الهائل من الغارات والقصف المدفعي، وعلى عكس ما يسوقه العدو بأنه استطاع الحد من القدرة النارية للمقاومة".
 
 
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