ذكرت قناة "المنار"، اليوم الأربعاء، إنه خلال عمليات التصدي لمحاولات التوغل الاسرائيلي على بلدة ميس الجبل اليوم، أطلق "حزب الله" بإتجاه قوات العدو الإسرائيلي أكثر من 300 مقذوف توزعوا بين الصواريخ والقذائف المدفعية.

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