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لبنان

إنذار عاجل إلى سكان الضاحية وتحديداً المتواجدين في حارة حريك بالإخلاء

Lebanon 24
09-10-2024 | 17:16
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وجّه الجيش الاسرائيلي إنذاراً عاجلاً جديداً إلى سكان الضاحية وتحديداً المتواجدين في حارة حريك بوجوب الإخلاء.
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