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لبنان
إنذار عاجل إلى سكان الضاحية وتحديداً المتواجدين في حارة حريك بالإخلاء
Lebanon 24
09-10-2024
|
17:16
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وجّه الجيش الاسرائيلي إنذاراً عاجلاً جديداً إلى سكان الضاحية وتحديداً المتواجدين في حارة حريك بوجوب الإخلاء.
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