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لبنان

إسرائيل قصفت الضاحية بعد إنذار السكان بالإخلاء

Lebanon 24
09-10-2024 | 19:14
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شنّت إسرائيل غارة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية فجر الخميس بعد إنذار السكان بوجوب الإخلاء بغية قصف بعض المباني في المنطقة.
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