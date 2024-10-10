Advertisement

لبنان

مجزرة إسرائيلية في البقاع.. غارات أوقعت عددًا من الشهداء

Lebanon 24
10-10-2024 | 02:02
A-
A+
Doc-P-1259936-638641481875585231.png
Doc-P-1259936-638641481875585231.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة من الغارات على البقاع الغربي وبعلبك.
 
وحسب مندوبة "لبنان24" فإنّ حصيلة العدوان فجراً على البقاع الغربي وبعلبك الهرمل وصلت إلى ٦ شهداء وجرحين.
Advertisement
 
 
وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل بان عدد الغارات التي استهدفت المنطقة الحدودية في الهرمل بلغت 9 حتى الساعة.
 
واشارت المعلومات إلى أن غارة على منزل أدت إلى سقوط 4 شهداء في بوداي الحفير التحتا - بعلبك.
 
كما أدت الغارات إلى سقوط شهيدين وجريح في بلدة سحمر في البقاع الغربي نتيجة استهداف منزل، في حين استهدف الطيران الحربي بلدة النبي شيت وجنتا والهرمل.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-10-10
04:07 | 2024-10-10
06:12 | 2024-10-10
06:06 | 2024-10-10
06:06 | 2024-10-10
06:00 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24