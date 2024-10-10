مجزرة إسرائيلية في البقاع.. غارات أوقعت عددًا من الشهداء

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة من الغارات على البقاع الغربي وبعلبك.

وحسب مندوبة "لبنان24" فإنّ حصيلة العدوان فجراً على البقاع الغربي وبعلبك الهرمل وصلت إلى ٦ شهداء وجرحين.

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وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل بان عدد الغارات التي استهدفت المنطقة الحدودية في الهرمل بلغت 9 حتى الساعة.

واشارت المعلومات إلى أن غارة على منزل أدت إلى سقوط 4 شهداء في بوداي الحفير التحتا - بعلبك.

كما أدت الغارات إلى سقوط شهيدين وجريح في بلدة سحمر في البقاع الغربي نتيجة استهداف منزل، في حين استهدف الطيران الحربي بلدة النبي شيت وجنتا والهرمل.