لقاء وطني في معراب السبت لطرح خارطة طريق إنقاذية

اعلن حزب "القوات اللبنانية" في بيان انه سيعقد لقاءً وطنيًا جامعًا في المقر العام للحزب في معراب ظهر السبت لطرح خارطة طريق إنقاذية، بعنوان " دفاعًا عن لبنان"، وذلك "بعدما بلغت الحرب التي زُجّ فيها لبنان حدا كارثيّا، وفي ظل ما يعانيه اللبنانيّون من موت وتهجير ودمار وانهيار".

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