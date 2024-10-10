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لبنان

لقاء وطني في معراب السبت لطرح خارطة طريق إنقاذية

Lebanon 24
10-10-2024 | 03:07
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اعلن حزب "القوات اللبنانية" في بيان انه سيعقد لقاءً وطنيًا جامعًا  في المقر العام للحزب في معراب ظهر السبت لطرح خارطة طريق إنقاذية، بعنوان " دفاعًا عن لبنان"، وذلك "بعدما بلغت الحرب التي زُجّ فيها لبنان حدا كارثيّا، وفي ظل ما يعانيه اللبنانيّون من موت وتهجير ودمار وانهيار". 
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