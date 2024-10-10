وسائل نقل بحرية جديدة قد تُستقدم الى لبنان.. هذه قصّتها



Advertisement

ومع ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، لسبب أن الجهات المعنية حددت عدد المسافرين باليخت الواحد ب 10 أشخاص، برزت إلى الواجهة قضية استجلاب "ferries boats"، أو ما يُعرف بالعبّارات، التي لا توجد ولا حتى واحدة منها في لبنان. على وقع ارتفاع وتيرة الحرب، ومع رفض عدد من المواطنين الاستقرار في لبنان، أقله حتى نهاية العدوان الإسرائيلي ، برزت إلى الواجهة عملية السفر باليخوت إلى قبرص وتركيا، وبعض الدول الأوروبية لمن استطاع لذلك سبيلا، نسبة الى ارتفاع تكلفة السفر باليخوت والتي تبدأ من ١٥٠٠ دولار، وتصل إلى 4 آلاف.ومع ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، لسبب أن الجهات المعنية حددت عدد المسافرين باليخت الواحد ب 10 أشخاص، برزت إلى الواجهة قضية استجلاب "ferries boats"، أو ما يُعرف بالعبّارات، التي لا توجد ولا حتى واحدة منها في لبنان.



وحسب معلومات "لبنان24" فإن جهات معينة تعمل في مجال النقل البحري تواصلت منذ سنوات مع جهة سياسية بغية محاولة إدخال هذا النوع من السفن الكبيرة إلى لبنان، وذلك يعود إلى أن إدخال هذه العبّارات إلى داخل الحدود البحرية اللبنانية يحتاج إلى موافقة من الحكومة. وتوضح المعلومات أن بعضا من الوكلاء البحريين حاولوا معاودة التواصل مع بعض الجهات بغية إعادة طرح الموضوع اليوم، وهذا ما يُساهم برفع إمكانية نقل عدد أكبر من الأشخاص بحرا، بدلا من نقل أعداد قليلة باليخوت.



بالتوازي، توضح مصادر قانونية تواصل معها "لبنان24" أنّه يحظر مزاولة أعمال الوكالة البحرية إلا بموجب ترخيص يصدر عن وزير النقل، وفقا للشروط التي يفرضها القانون. وتوضح المصادر أن محاولات استجلاب العبارات هذه منذ فترة باءت بالفشل. وحسب معلومات "لبنان24" فإن جهات معينة تعمل في مجال النقل البحري تواصلت منذ سنوات مع جهة سياسية بغية محاولة إدخال هذا النوع من السفن الكبيرة إلى لبنان، وذلك يعود إلى أن إدخال هذه العبّارات إلى داخل الحدود البحرية اللبنانية يحتاج إلى موافقة من الحكومة. وتوضح المعلومات أن بعضا من الوكلاء البحريين حاولوا معاودة التواصل مع بعض الجهات بغية إعادة طرح الموضوع اليوم، وهذا ما يُساهم برفع إمكانية نقل عدد أكبر من الأشخاص بحرا، بدلا من نقل أعداد قليلة باليخوت.بالتوازي، توضح مصادر قانونية تواصل معها "لبنان24" أنّه يحظر مزاولة أعمال الوكالة البحرية إلا بموجب ترخيص يصدر عن وزير النقل، وفقا للشروط التي يفرضها القانون. وتوضح المصادر أن محاولات استجلاب العبارات هذه منذ فترة باءت بالفشل.