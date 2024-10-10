"أمل" نعت الشهيدين محمد نزّال وبسام الموسوي





"بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد محمد حسن نزّال (جبريل) مواليد صريفا ١٩٩١. استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب.

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إن أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات. وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه". صدر عن حركة "أمل" البيانين الآتيين:"بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد محمد حسن نزّال (جبريل) مواليد صريفا ١٩٩١. استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب.إن أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات. وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه".

"بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة، الشهيد المجاهد القائد السيد بسام محمد حسن الموسوي (السيد) مواليد أرزون ١٩٧٦. استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب.

إن أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات. وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه".