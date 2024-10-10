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لبنان

"هاجمنا أكثر من 110 أهداف لحزب الله".. بيان جديد للجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
10-10-2024 | 03:47
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له يوم الخميس أنّه "نواصل عملياتنا في جنوب لبنان ضد البنى التحتية لحزب الله وعناصره".

واشار إلى أنّه "هاجمنا أكثر من 110 أهداف عسكرية لحزب الله في لبنان".

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