"هاجمنا أكثر من 110 أهداف لحزب الله".. بيان جديد للجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له يوم الخميس أنّه "نواصل عملياتنا في جنوب لبنان ضد البنى التحتية لحزب الله وعناصره".



واشار إلى أنّه "هاجمنا أكثر من 110 أهداف عسكرية لحزب الله في لبنان".





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