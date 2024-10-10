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لبنان

الطقس غدا غائم جزئيا... وانخفاض طفيف في الحرارة

Lebanon 24
10-10-2024 | 04:21
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل ، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس خريفي يسيطر على لبنان   مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل حتى نهاية الأسبوع.

 ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع نسبة رطوبة مرتفعة، فيتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية كما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط ، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية في الفترة المسائية.

الجمعة:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل ، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.

السبت:  غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الأحد:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة ، في الداخل من 15 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي:  761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:   6,39

-ساعة غروب الشمس: 18,10
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