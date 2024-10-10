الطقس غدا غائم جزئيا... وانخفاض طفيف في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل ، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل حتى نهاية الأسبوع.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع نسبة رطوبة مرتفعة، فيتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية كما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط ، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية في الفترة المسائية.
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل ، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.
السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
-الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة ، في الداخل من 15 الى 32 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,39
-ساعة غروب الشمس: 18,10